The Economist
The Economist Palgad

The Economist palk ulatub $47,509 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $186,961 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest The Economist. Viimati uuendatud: 9/1/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $47.5K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $187K
Tootejuht
$108K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Müük
$98.5K
UX Uurija
$91.4K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes The Economist on Tarkvaraarenduse Juht aastase kogutasuga $186,961. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte The Economist keskmine aastane kogutasu on $98,500.

