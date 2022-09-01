Ettevõtete kataloog
The Container Store
The Container Store Palgad

The Container Store palk ulatub $50,250 kogutasus aastas Klienditeenindus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $108,780 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest The Container Store. Viimati uuendatud: 10/19/2025

Klienditeenindus
$50.3K
Finantsanalüütik
$71.7K
Tootejuht
$91.5K

Tarkvaraarendaja
$109K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes The Container Store on Tarkvaraarendaja at the Common Range Average level aastase kogutasuga $108,780. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte The Container Store keskmine aastane kogutasu on $81,597.

