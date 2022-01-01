Ettevõtete kataloog
The Clorox Company
The Clorox Company Palgad

The Clorox Company palk ulatub $109,450 kogutasus aastas Raamatupidaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $236,640 Inimressursid ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest The Clorox Company. Viimati uuendatud: 9/1/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $121K
Raamatupidaja
$109K
Äri Arendus
$161K

Klienditeenindus
$117K
Andmeteaduse Juht
$172K
Inimressursid
$237K
Infotehnoloog (IT)
$131K
Müük
Median $165K
Lahenduste Arhitekt
Median $190K
Riskikapitalist
$130K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

The Clorox Company ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes The Clorox Company on Inimressursid at the Common Range Average level aastase kogutasuga $236,640. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte The Clorox Company keskmine aastane kogutasu on $146,265.

Muud ressursid