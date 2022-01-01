Ettevõtete kataloog
Thales
Thales Palgad

Thales palk ulatub $20,100 kogutasus aastas Infotehnoloog (IT) ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $176,880 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Thales. Viimati uuendatud: 9/1/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
LR6 $42.8K
LR7 $48.4K
LR8 $68.5K

Full-Stack tarkvarainsener

Andmeinsener

Küberturvalisuse Analüütik
Median $73K
Lahenduste Arhitekt
Median $84.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Andmeteadlane
Median $40.2K
Müük
Median $161K
Administratiivassistent
$48.8K
Kosmoseinsener
$76K
Keemiainsener
$20.5K

Uurimisinsener

Elektriinsener
$66.9K
Riistvarainsener
$23.5K
Infotehnoloog (IT)
$20.1K
Õiguslik
$64.1K
Mehaanikinsener
$86.5K
Optikainsener
$41.9K
Toote Disainer
$175K
Tootejuht
$65K
Projektijuht
$90.8K
Tarkvaraarenduse Juht
$177K
Tehnilise Programmi Juht
$52.7K
Tehniline Kirjutaja
$44K
UX Uurija
$70.7K
KKK

The highest paying role reported at Thales is Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $176,880. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Thales is $65,001.

