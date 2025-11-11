Full-Stack tarkvarainsener tasu in United States ettevõttes Tesla ulatub $124K year kohta taseme P1 puhul kuni $282K year kohta taseme P4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $221K. Vaata ettevõtte Tesla kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/11/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
P1
$124K
$113K
$10.6K
$308
P2
$193K
$147K
$45.4K
$1.3K
P3
$231K
$171K
$58.9K
$1.4K
P4
$282K
$187K
$93.5K
$1.9K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Tesla ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
