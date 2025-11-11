Frontend tarkvarainsener tasu in United States ettevõttes Tesla ulatub $138K year kohta taseme P1 puhul kuni $208K year kohta taseme P3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $140K. Vaata ettevõtte Tesla kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/11/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
P1
$138K
$123K
$15K
$0
P2
$196K
$140K
$55.4K
$417
P3
$208K
$157K
$44.4K
$6.5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
Palku ei leitud
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Tesla ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
