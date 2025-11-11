Ettevõtete kataloog
Tesla
  Palgad
  Toote Disainer

  Suhtlusliidese disainer

Tesla Suhtlusliidese disainer Palgad

Suhtlusliidese disainer tasu in United States ettevõttes Tesla ulatub $155K year kohta taseme P1 puhul kuni $145K year kohta taseme P2 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $130K. Vaata ettevõtte Tesla kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/11/2025

Keskmine Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
P1
Associate Product Designer
$155K
$150K
$0
$5K
P2
Product Designer
$145K
$135K
$10K
$0
P3
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Tesla ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

KKK

Kõrgeima palgaga Suhtlusliidese disainer ametikoha palgapakett ettevõttes Tesla in United States on aastase kogutasuga $240,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Tesla Suhtlusliidese disainer ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $140,000.

