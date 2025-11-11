Tootmisinsener tasu in Greater Austin Area ettevõttes Tesla ulatub $101K year kohta taseme P1 puhul kuni $251K year kohta taseme P4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Austin Area kogusumma on $120K. Vaata ettevõtte Tesla kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/11/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
P1
$101K
$89K
$7.5K
$4.5K
P2
$126K
$107K
$16.5K
$1.6K
P3
$159K
$131K
$28.1K
$0
P4
$251K
$148K
$83.8K
$20K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Tesla ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
