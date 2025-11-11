Ettevõtete kataloog
Tesla
  • Palgad
  • Raamatupidaja

  • Tehniline raamatupidaja

  • Greater Amsterdam Area

Tesla Tehniline raamatupidaja Palgad kohas Greater Amsterdam Area

Tehniline raamatupidaja kogutasu in Greater Amsterdam Area ettevõttes Tesla on €92.4K year kohta taseme P3 puhul. Vaata ettevõtte Tesla kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/11/2025

Keskmine Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
€92.4K
€77.5K
€14.8K
€0
P4
€ --
€ --
€ --
€ --
Vaata 2 Rohkem Tasemeid
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Tesla ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Tesla ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.



KKK

Kõrgeima palgaga Tehniline raamatupidaja ametikoha palgapakett ettevõttes Tesla in Greater Amsterdam Area on aastase kogutasuga €103,155. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Tesla Tehniline raamatupidaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Amsterdam Area on €87,939.

