Ettevõtete kataloog
Tesco
Tesco Palgad

Tesco palga vahemik varieerub $6,071 kogu kompensatsioonis aastas Personaliosakond madalamas otsas kuni $160,217 Toote disainer kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Tesco. Viimati uuendatud: 8/16/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Software Engineer 1 $28.5K
Software Engineer 2 $53.5K
Software Engineer 3 $97K

Backend tarkvara insener

Täielik tarkvara insener

Andmeinsener

Tarkvaraarenduse juht
Median $104K
Tootehaldusr
WL1 $50.4K
WL2 $92.6K
WL2 $115K

Andmeteadlane
Median $91.3K
Tehniline programmijuht
Median $48.2K
Administratiivassistent
Median $30.8K
Müük
Median $31.8K
Raamatupidaja
$44.1K

Tehniline raamatupidaja

Äri arendus
$100K
Sisu looja
$38.5K
Klienditeenindus
$32K
Andmeanalüütik
$63.7K
Andmeteaduse juht
$64.2K
Finantsanalüütik
$137K
Graafiline disainer
$121K
Personaliosakond
$6.1K
Infotehnoloog
$78.2K
Õigusabi
$33.7K
Juhtimiskonsultant
$85.6K
Toote disainer
$160K
Värbaja
$47.8K
KKK

The highest paying role reported at Tesco is Toote disainer at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $160,217. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Tesco is $63,729.

