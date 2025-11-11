Ettevõtete kataloog
Teradyne
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

Teradyne Kvaliteeditagamise (QA) tarkvarainsener Palgad

Mediaanne Kvaliteeditagamise (QA) tarkvarainsener tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Teradyne on $120K year kohta. Vaata ettevõtte Teradyne kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/11/2025

Mediaan pakk
company icon
Teradyne
Software Engineer
North Reading, MA
Kokku aastas
$120K
Tase
L2
Põhipalk
$120K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
0 Aastat
Aastat kogemust
0 Aastat
Millised on karjääritasemed Teradyne?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Teradyne ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Kvaliteeditagamise (QA) tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Teradyne in United States on aastase kogutasuga $205,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Teradyne Kvaliteeditagamise (QA) tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $119,000.

Muud ressursid