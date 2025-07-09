Ettevõtete kataloog
Tennr
Tennr Palgad

Tennr palga vahemik varieerub $24,971 kogu kompensatsioonis aastas Tarkvaraarendaja madalamas otsas kuni $261,685 Tootehaldusr kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Tennr. Viimati uuendatud: 8/16/2025

$160K

Tootehaldusr
$262K
Tarkvaraarendaja
$25K
Lahendusarhitekt
$159K

KKK

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Tennr, — это Tootehaldusr at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $261,685. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Tennr, составляет $159,200.

Muud ressursid