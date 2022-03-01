Tencent Holdings Palgad

Ettevõtete kataloog
Tencent Holdings palga vahemik varieerub $43,084 kogu kompensatsioonis aastas Ärianalüütik madalamas otsas kuni $666,650 Infotehnoloog kõrgemas otsas.

Ärianalüütik
$43.1K
Äri arendus
$108K
Andmeteadlane
$63.5K

Infotehnoloog
$667K
Õigusabi
$301K
Partneri haldur
$158K
Tootehaldusr
$55.9K
Tarkvaraarendaja
$102K
KKK

El puesto con el salario más alto reportado en Tencent Holdings es Infotehnoloog at the Common Range Average level con una compensación total anual de $666,650. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Tencent Holdings es $104,824.

