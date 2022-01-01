Tenable Palgad

Ettevõtete kataloog
Tenable palga vahemik varieerub $43,447 kogu kompensatsioonis aastas Andmeteadlane madalamas otsas kuni $487,775 Tootehaldusr kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Tenable. Viimati uuendatud: 8/16/2025

Tootehaldusr
Senior Product Manager $296K
Principal Product Manager $488K
Tarkvaraarendaja
Median $149K

Täielik tarkvara insener

Müük
Median $170K

Kliendi edu
$214K
Andmeteadlane
$43.4K
Infotehnoloog
$83.6K
Turunduse operatsioonid
$67.3K
Toote disainer
$127K
Värbaja
$140K
Tarkvaraarenduse juht
$205K
Lahendusarhitekt
$276K
Omandamise ajakava

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsiatüüp
RSU

Tenable-s kehtivad RSUs 4-aastase omandamise ajakava alusel:

  • 25% omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartalis)

  • 25% omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartalis)

  • 25% omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartalis)

KKK

Kõrgeima palgaga roll Tenable on Tootehaldusr at the Principal Product Manager level aastase kogukompensatsiooniga $487,775. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Tenable mediaan aastane kogukompensatsioon on $159,516.

