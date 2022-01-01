Tempus Palgad

Ettevõtete kataloog
Tempus palga vahemik varieerub $29,108 kogu kompensatsioonis aastas Administratiivassistent madalamas otsas kuni $256,275 Müük kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Tempus. Viimati uuendatud: 8/16/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Software Engineer $129K
Senior Software Engineer $161K

Backend tarkvara insener

Täielik tarkvara insener

Andmeteadlane
Data Scientist $150K
Senior Data Scientist $150K
Tarkvaraarenduse juht
Median $185K

Tootehaldusr
Median $152K
Administratiivassistent
$29.1K
Ärianalüütik
$68.6K
Klienditeenindus
$56.8K
Kliendi edu
$69.7K
Andmeanalüütik
$79.6K
Programmijuht
$84.6K
Müük
$256K
Küberturvalisuse analüütik
$140K
Tehniline kirjutaja
$76.4K
Omandamise ajakava

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsiatüüp
RSU

Tempus-s kehtivad RSUs 4-aastase omandamise ajakava alusel:

  • 25% omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartalis)

  • 25% omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartalis)

  • 25% omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartalis)

KKK

