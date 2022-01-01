Ettevõtete kataloog
Tempo
Tempo Palgad

Tempo palga vahemik varieerub $2,472 kogu kompensatsioonis aastas Lahendusarhitekt madalamas otsas kuni $248,750 Tarkvaraarenduse juht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Tempo. Viimati uuendatud: 8/16/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Tarkvaraarendaja
Median $154K
Toote disainer
Median $167K
Äri operatsioonide juht
$102K

Ärianalüütik
$139K
Andmeteadlane
$85.2K
Riistvara insener
$131K
Personaliosakond
$204K
Tootehaldusr
$78.3K
Värbaja
$84.6K
Tarkvaraarenduse juht
$249K
Lahendusarhitekt
$2.5K
KKK

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Tempo je Tarkvaraarenduse juht at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $248,750. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Tempo je $130,650.

