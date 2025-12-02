Ettevõtete kataloog
Telefónica
Telefónica Ärianalüütik Palgad

Keskmine Ärianalüütik kogutasu in Argentina ettevõttes Telefónica ulatub ARS 20.33M kuni ARS 28.46M year kohta. Vaata ettevõtte Telefónica kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/2/2025

Keskmine Kogutasu

$16.7K - $19.4K
Argentina
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$15.4K$16.7K$19.4K$21.6K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed Telefónica?

Kõrgeima palgaga Ärianalüütik ametikoha palgapakett ettevõttes Telefónica in Argentina on aastase kogutasuga ARS 28,463,129. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Telefónica Ärianalüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu in Argentina on ARS 20,330,807.

