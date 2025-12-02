Tarkvaraarendaja tasu in United States ettevõttes Teladoc Health ulatub $102K year kohta taseme Software Engineer I puhul kuni $223K year kohta taseme Staff Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $185K. Vaata ettevõtte Teladoc Health kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/2/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Software Engineer I
$102K
$96.5K
$4K
$1.7K
Software Engineer II
$135K
$123K
$8.2K
$3.8K
Software Engineer III
$175K
$151K
$19K
$5.4K
Senior Software Engineer
$189K
$166K
$14.9K
$8.3K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
33%
AASTA 1
33%
AASTA 2
33%
AASTA 3
Teladoc Health ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
33% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.00% aastas)
33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.00% aastas)
33% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.00% aastas)
Kaasatud ametinimetusedLisa uus ametinimi
