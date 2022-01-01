Ettevõtete kataloog
Teladoc Health
Teladoc Health Palgad

Teladoc Health palk ulatub $49,670 kogutasus aastas Klienditeenindus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $305,000 Lahenduste Arhitekt ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Teladoc Health. Viimati uuendatud: 9/1/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Software Engineer I $104K
Software Engineer II $135K
Software Engineer III $175K
Senior Software Engineer $188K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Andmeteadlane
Data Scientist II $138K
Data Scientist III $172K
Senior Data Scientist $264K

Terviseinformaatika

Tootejuht
Product Manager II $178K
Senior Product Manager $190K

Tarkvaraarenduse Juht
Median $270K
Toote Disainer
Median $163K

UX disainer

Lahenduste Arhitekt
Median $305K
Turundus
Median $98.8K
Klienditeenindus
$49.7K
Kliendi Edu
$109K
Värbaja
$199K
Müük
$294K
Tehnilise Programmi Juht
$204K
UX Uurija
$206K
Õiguste omandamise graafik

33%

AASTA 1

33%

AASTA 2

33%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Teladoc Health ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.00% aastas)

  • 33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.00% aastas)

  • 33% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.00% aastas)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Teladoc Health on Lahenduste Arhitekt aastase kogutasuga $305,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Teladoc Health keskmine aastane kogutasu on $178,333.

Muud ressursid