Tekion
Tekion Turva tarkvarainsener Palgad kohas India

Mediaanne Turva tarkvarainsener tasupaketi in India kogusumma ettevõttes Tekion on ₹3.51M year kohta. Vaata ettevõtte Tekion kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/11/2025

Mediaan pakk
company icon
Tekion
Security Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Kokku aastas
₹3.51M
Tase
L3
Põhipalk
₹3.51M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
4 Aastat
Aastat kogemust
4 Aastat
Millised on karjääritasemed Tekion?
Block logo
+₹5.04M
Robinhood logo
+₹7.74M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Tekion ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Turva tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Tekion in India on aastase kogutasuga ₹14,840,386. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Tekion Turva tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹3,508,486.

