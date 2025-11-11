Ettevõtete kataloog
Mediaanne Full-Stack tarkvarainsener tasupaketi in India kogusumma ettevõttes Tekion on ₹4.18M year kohta. Vaata ettevõtte Tekion kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/11/2025

Mediaan pakk
company icon
Tekion
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Kokku aastas
₹4.18M
Tase
L2
Põhipalk
₹3.83M
Stock (/yr)
₹348K
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
0 Aastat
Aastat kogemust
3 Aastat
Millised on karjääritasemed Tekion?
Viimased Palgaandmed
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Tekion ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Full-Stack tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Tekion in India on aastase kogutasuga ₹7,946,397. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Tekion Full-Stack tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹3,838,289.

Muud ressursid