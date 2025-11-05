Ettevõtete kataloog
Tarkvaraarendaja tasu in Chennai Metropolitan Area ettevõttes Tekion ulatub ₹1.61M year kohta taseme L1 puhul kuni ₹3.28M year kohta taseme L3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Chennai Metropolitan Area kogusumma on ₹1.45M. Vaata ettevõtte Tekion kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
Associate Software Engineer(Algajate Tase)
₹1.61M
₹1.3M
₹275K
₹40.6K
L2
Software Engineer
₹3.55M
₹3.21M
₹337K
₹0
L3
Senior Software Engineer
₹3.28M
₹3.28M
₹5.4K
₹0
L4
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Tekion ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Kaasatud ametinimetused

Backend tarkvarainsener

Kvaliteeditagamise (QA) tarkvarainsener

Turva tarkvarainsener

Teadur

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Tekion in Chennai Metropolitan Area on aastase kogutasuga ₹4,827,447. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Tekion Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Chennai Metropolitan Area on ₹1,465,617.

