Ettevõtete kataloog
Tekion
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Andmeteadlane

  • Kõik Andmeteadlane Palgad

  • Greater Bengaluru

Tekion Andmeteadlane Palgad kohas Greater Bengaluru

Andmeteadlane kogutasu in Greater Bengaluru ettevõttes Tekion on ₹1.14M year kohta taseme L3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Bengaluru kogusumma on ₹2.05M. Vaata ettevõtte Tekion kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
Associate Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
Senior Data Scientist
₹1.14M
₹1.14M
₹0
₹0
L4
Staff Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Vaata 1 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Tekion ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Andmeteadlane pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Andmeteadlane ametikoha palgapakett ettevõttes Tekion in Greater Bengaluru on aastase kogutasuga ₹3,729,194. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Tekion Andmeteadlane ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Bengaluru on ₹2,049,397.

Esiletõstetud töökohad

    Tekion jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Arcesium
  • SoftServe
  • CloudLinux
  • exadel
  • InvestCloud
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid