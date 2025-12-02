Ettevõtete kataloog
Tecno Mobile
Tecno Mobile Turundus Palgad

Keskmine Turundus kogutasu in Belarus ettevõttes Tecno Mobile ulatub BYN 49.6K kuni BYN 69.1K year kohta. Vaata ettevõtte Tecno Mobile kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/2/2025

Keskmine Kogutasu

$17.2K - $20.3K
Belarus
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$16K$17.2K$20.3K$22.4K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed Tecno Mobile?

Kõrgeima palgaga Turundus ametikoha palgapakett ettevõttes Tecno Mobile in Belarus on aastase kogutasuga BYN 69,052. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Tecno Mobile Turundus ametikoha keskmine aastane kogutasu in Belarus on BYN 49,576.

