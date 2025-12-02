Ettevõtete kataloog
Techstars
Techstars Programmi Juht Palgad

Keskmine Programmi Juht kogutasu in United States ettevõttes Techstars ulatub $50.5K kuni $71.8K year kohta. Vaata ettevõtte Techstars kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/2/2025

Keskmine Kogutasu

$57.4K - $68K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$50.5K$57.4K$68K$71.8K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

KKK

Kõrgeima palgaga Programmi Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Techstars in United States on aastase kogutasuga $71,760. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Techstars Programmi Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $50,544.

