Keskmine Toote Disainer kogutasu in United States ettevõttes Techstars ulatub $24.6K kuni $35.7K year kohta. Vaata ettevõtte Techstars kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/2/2025
Keskmine Kogutasu
