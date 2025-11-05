Ettevõtete kataloog
Technology & Strategy
  • Munich Metro Region

Technology & Strategy Tarkvaraarendaja Palgad kohas Munich Metro Region

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Munich Metro Region kogusumma ettevõttes Technology & Strategy on €68.5K year kohta. Vaata ettevõtte Technology & Strategy kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Mediaan pakk
company icon
Technology & Strategy
Embedded Systems Software Developer
Munich, BY, Germany
Kokku aastas
€68.5K
Tase
Senior
Põhipalk
€61.8K
Stock (/yr)
€0
Boonus
€6.7K
Aastat ettevõttes
0-1 Aastat
Aastat kogemust
5-10 Aastat
Millised on karjääritasemed Technology & Strategy?
Viimased Palgaandmed
Praktikantide palgad

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Technology & Strategy in Munich Metro Region on aastase kogutasuga €72,150. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Technology & Strategy Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Munich Metro Region on €68,586.

Muud ressursid