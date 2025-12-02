Ettevõtete kataloog
Technology & Strategy
Technology & Strategy Toote Disainer Palgad

Keskmine Toote Disainer kogutasu in Germany ettevõttes Technology & Strategy ulatub €69.4K kuni €95.1K year kohta. Vaata ettevõtte Technology & Strategy kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/2/2025

Keskmine Kogutasu

$86.8K - $103K
Germany
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$80.1K$86.8K$103K$110K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed Technology & Strategy?

KKK

Kõrgeima palgaga Toote Disainer ametikoha palgapakett ettevõttes Technology & Strategy in Germany on aastase kogutasuga €95,062. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Technology & Strategy Toote Disainer ametikoha keskmine aastane kogutasu in Germany on €69,436.

