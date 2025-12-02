Ettevõtete kataloog
Technisys
Technisys Raamatupidaja Palgad

Keskmine Raamatupidaja kogutasu in Argentina ettevõttes Technisys ulatub ARS 21.93M kuni ARS 30.02M year kohta. Vaata ettevõtte Technisys kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/2/2025

Keskmine Kogutasu

$18.1K - $21.4K
Argentina
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$16.7K$18.1K$21.4K$22.8K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

KKK

Kõrgeima palgaga Raamatupidaja ametikoha palgapakett ettevõttes Technisys in Argentina on aastase kogutasuga ARS 30,021,179. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Technisys Raamatupidaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Argentina on ARS 21,928,513.

Muud ressursid

