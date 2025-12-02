Ettevõtete kataloog
Tech Mahindra
Tech Mahindra Tehnilise Kirjutaja Palgad

Keskmine Tehnilise Kirjutaja kogutasu in Canada ettevõttes Tech Mahindra ulatub CA$70K kuni CA$102K year kohta. Vaata ettevõtte Tech Mahindra kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/2/2025

Keskmine Kogutasu

$57.3K - $66.6K
Canada
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$50.5K$57.3K$66.6K$73.3K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed Tech Mahindra?

KKK

Kõrgeima palgaga Tehnilise Kirjutaja ametikoha palgapakett ettevõttes Tech Mahindra in Canada on aastase kogutasuga CA$101,645. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Tech Mahindra Tehnilise Kirjutaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Canada on CA$70,041.

Muud ressursid

