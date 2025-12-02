Ettevõtete kataloog
TE Connectivity
TE Connectivity Mehaanika Insener Palgad

Vaata ettevõtte TE Connectivity kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/2/2025

Keskmine Kogutasu

$31.4K - $36.7K
Portugal
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$27.3K$31.4K$36.7K$39K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed TE Connectivity?

KKK

Kõrgeima palgaga Mehaanika Insener ametikoha palgapakett ettevõttes TE Connectivity in Portugal on aastase kogutasuga €33,832. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte TE Connectivity Mehaanika Insener ametikoha keskmine aastane kogutasu in Portugal on €23,711.

