Ettevõtete kataloog
TDK
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

TDK Palgad

TDK palk ulatub $15,672 kogutasus aastas Andmeteadlane ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $256,275 Materjaliteaduse Insener ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest TDK. Viimati uuendatud: 9/20/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Riistvarainsener
Median $156K

ASIC insener

Tarkvaraarendaja
Median $166K

Masinõppe insener

Mehaanikinsener
Median $170K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Andmeteadlane
$15.7K
Infotehnoloog (IT)
$122K
Materjaliteaduse Insener
$256K
Toote Disainer
$88.5K
Tootejuht
$106K
Projektijuht
$56.4K
Tehnilise Programmi Juht
$218K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

El puesto con mayor salario reportado en TDK es Materjaliteaduse Insener at the Common Range Average level con una compensación total anual de $256,275. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en TDK es $138,853.

Esiletõstetud töökohad

    TDK jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Sony
  • KKR & Co
  • Moelis & Company
  • Visa
  • LendingClub
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid