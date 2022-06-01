Ettevõtete kataloog
TD SYNNEX
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

TD SYNNEX Palgad

TD SYNNEX palk ulatub $47,678 kogutasus aastas Ettevõtte Arendus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $179,100 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest TD SYNNEX. Viimati uuendatud: 9/20/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $155K
Ärianalüütik
$51.8K
Äri Arendus
Median $78K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Ettevõtte Arendus
$47.7K
Finantsanalüütik
$53.9K
Infotehnoloog (IT)
$69.3K
Toote Disainer
$97K
Tootejuht
$69.8K
Programmijuht
$58.6K
Müük
$50K
Müügiinsener
$99.5K
Tarkvaraarenduse Juht
$179K
Tehnilise Programmi Juht
$61.8K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes TD SYNNEX on Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $179,100. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte TD SYNNEX keskmine aastane kogutasu on $69,345.

Esiletõstetud töökohad

    TD SYNNEX jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Amazon
  • Airbnb
  • Roblox
  • Coinbase
  • Stripe
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid