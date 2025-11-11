Ettevõtete kataloog
Tata Group
Tata Group Võrguinsener Palgad

Mediaanne Võrguinsener tasupaketi in India kogusumma ettevõttes Tata Group on ₹1.56M year kohta. Vaata ettevõtte Tata Group kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/11/2025

Mediaan pakk
Tata Group
Software Engineer
Gurgaon, HR, India
Kokku aastas
₹1.56M
Tase
-
Põhipalk
₹1.56M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
2 Aastat
Viimased Palgaandmed
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Tata Group ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Kõrgeima palgaga Võrguinsener ametikoha palgapakett ettevõttes Tata Group in India on aastase kogutasuga ₹9,372,788. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Tata Group Võrguinsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹1,060,867.

Muud ressursid