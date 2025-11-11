Ettevõtete kataloog
Tata Group
Tata Group Full-Stack tarkvarainsener Palgad kohas India

Mediaanne Full-Stack tarkvarainsener tasupaketi in India kogusumma ettevõttes Tata Group on ₹1.75M year kohta. Vaata ettevõtte Tata Group kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/11/2025

Mediaan pakk
company icon
Tata Group
Full-Stack Software Engineer
Chennai, TN, India
Kokku aastas
₹1.75M
Tase
L3
Põhipalk
₹1.58M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹175K
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
5 Aastat
Millised on karjääritasemed Tata Group?
Block logo
+₹5.04M
Robinhood logo
+₹7.74M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Tata Group ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Full-Stack tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Tata Group in India on aastase kogutasuga ₹9,541,508. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Tata Group Full-Stack tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹2,540,338.

Muud ressursid