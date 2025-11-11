Ettevõtete kataloog
Tata Group
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Backend tarkvarainsener

  • Greater Bengaluru

Tata Group Backend tarkvarainsener Palgad kohas Greater Bengaluru

Mediaanne Backend tarkvarainsener tasupaketi in Greater Bengaluru kogusumma ettevõttes Tata Group on ₹3.01M year kohta. Vaata ettevõtte Tata Group kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/11/2025

Mediaan pakk
company icon
Tata Group
Senior Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Kokku aastas
₹3.01M
Tase
L3
Põhipalk
₹3.01M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
6 Aastat
Aastat kogemust
6 Aastat
Millised on karjääritasemed Tata Group?
Block logo
+₹5.04M
Robinhood logo
+₹7.74M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Tata Group ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Backend tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Tata Group in Greater Bengaluru on aastase kogutasuga ₹3,869,002. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Tata Group Backend tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Bengaluru on ₹2,653,714.

Esiletõstetud töökohad

    Tata Group jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • PayPal
  • DoorDash
  • Apple
  • LinkedIn
  • Pinterest
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid