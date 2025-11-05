Ettevõtete kataloog
Tata Group Tarkvaraarendaja Palgad kohas Greater Bengaluru

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Greater Bengaluru kogusumma ettevõttes Tata Group on ₹2.99M year kohta. Vaata ettevõtte Tata Group kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Mediaan pakk
company icon
Tata Group
Senior Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Kokku aastas
₹2.99M
Tase
L3
Põhipalk
₹2.99M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
6 Aastat
Aastat kogemust
6 Aastat
Millised on karjääritasemed Tata Group?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Tata Group ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Tata Group in Greater Bengaluru on aastase kogutasuga ₹6,133,764. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Tata Group Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Bengaluru on ₹2,991,396.

