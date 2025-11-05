Ettevõtete kataloog
Tata Group
Tata Group Andmeteadlane Palgad kohas Greater Bengaluru

Mediaanne Andmeteadlane tasupaketi in Greater Bengaluru kogusumma ettevõttes Tata Group on ₹1.46M year kohta. Vaata ettevõtte Tata Group kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Mediaan pakk
company icon
Tata Group
Senior Data Consultant
Bengaluru, KA, India
Kokku aastas
₹1.46M
Tase
Senior Consultant
Põhipalk
₹1.46M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
7 Aastat
Millised on karjääritasemed Tata Group?
Viimased Palgaandmed
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Tata Group ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Andmeteadlane ametikoha palgapakett ettevõttes Tata Group in Greater Bengaluru on aastase kogutasuga ₹1,511,250. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Tata Group Andmeteadlane ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Bengaluru on ₹1,455,538.

Muud ressursid