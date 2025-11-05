Ettevõtete kataloog
Tata Group
Tata Group Keemia Insener Palgad kohas Greater Amsterdam Area

Keskmine Keemia Insener kogutasu in Greater Amsterdam Area ettevõttes Tata Group ulatub €61.3K kuni €87.5K year kohta. Vaata ettevõtte Tata Group kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Keskmine Kogutasu

€70.3K - €82.3K
Netherlands
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
€61.3K€70.3K€82.3K€87.5K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Tata Group ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Keemia Insener ametikoha palgapakett ettevõttes Tata Group in Greater Amsterdam Area on aastase kogutasuga €87,511. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Tata Group Keemia Insener ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Amsterdam Area on €61,333.

Muud ressursid