Tata Consultancy Services
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • Guadalajara Metropolitan Area

Tata Consultancy Services Tarkvaraarendaja Palgad kohas Guadalajara Metropolitan Area

Tarkvaraarendaja tasu in Guadalajara Metropolitan Area ettevõttes Tata Consultancy Services ulatub MX$262K year kohta taseme C1Y puhul kuni MX$775K year kohta taseme C3A puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Guadalajara Metropolitan Area kogusumma on MX$399K. Vaata ettevõtte Tata Consultancy Services kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
C1Y
Assistant Engineer Trainee(Algajate Tase)
MX$262K
MX$257K
MX$5.1K
MX$0
C1
Assistant Engineer
MX$476K
MX$464K
MX$0
MX$12.4K
C2
IT Analyst
MX$516K
MX$486K
MX$0
MX$30.1K
C3A
Assistant Consultant
MX$775K
MX$747K
MX$0
MX$28.3K
Vaata 4 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Block logo
+MX$1.11M
Robinhood logo
+MX$1.7M
Stripe logo
+MX$382K
Datadog logo
+MX$669K
Verily logo
+MX$421K
Viimased Palgaandmed
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Tata Consultancy Services ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Frontend tarkvarainsener

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Võrguinsener

Kvaliteeditagamise (QA) tarkvarainsener

Andmeinsener

Tootmise tarkvarainsener

DevOps insener

Saidi usaldusväärsuse insener

Süsteemiinsener

Veebirakendaja

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Tata Consultancy Services in Guadalajara Metropolitan Area on aastase kogutasuga MXMX$14,820,594. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Tata Consultancy Services Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Guadalajara Metropolitan Area on MXMX$7,626,276.

