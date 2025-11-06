Tarkvaraarendaja tasu in Greater Toronto Area ettevõttes Tata Consultancy Services ulatub CA$84.2K year kohta taseme C1 puhul kuni CA$112K year kohta taseme C5 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Toronto Area kogusumma on CA$96.6K. Vaata ettevõtte Tata Consultancy Services kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
C1Y
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C1
CA$84.2K
CA$81.5K
CA$398.4
CA$2.3K
C2
CA$93.1K
CA$89.5K
CA$0
CA$3.6K
C3A
CA$101K
CA$96.7K
CA$0
CA$4.1K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Tata Consultancy Services ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)
Kaasatud ametinimetusedLisa uus ametinimi