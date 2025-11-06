Tarkvaraarendaja kogutasu in Greater Sydney ettevõttes Tata Consultancy Services on A$88.2K year kohta taseme C2 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Sydney kogusumma on A$120K. Vaata ettevõtte Tata Consultancy Services kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
C1Y
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
C1
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
C2
A$88.2K
A$88.2K
A$0
A$0
C3A
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Tata Consultancy Services ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)
