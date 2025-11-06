Tarkvaraarendaja tasu in Greater Los Angeles Area ettevõttes Tata Consultancy Services ulatub $87.4K year kohta taseme C1 puhul kuni $61.2K year kohta taseme C4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Los Angeles Area kogusumma on $100K. Vaata ettevõtte Tata Consultancy Services kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
C1Y
$ --
$ --
$ --
$ --
C1
$87.4K
$83.7K
$2.5K
$1.3K
C2
$95K
$91.7K
$3.3K
$0
C3A
$99.2K
$96.6K
$0
$2.7K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Tata Consultancy Services ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)
