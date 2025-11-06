Tarkvaraarendaja tasu in Greater Hyderabad Area ettevõttes Tata Consultancy Services ulatub ₹398K year kohta taseme C1Y puhul kuni ₹1.48M year kohta taseme C5 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Hyderabad Area kogusumma on ₹443K. Vaata ettevõtte Tata Consultancy Services kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
C1Y
₹398K
₹395K
₹1.7K
₹867
C1
₹626K
₹622K
₹1.5K
₹2.5K
C2
₹979K
₹961K
₹4.9K
₹13.5K
C3A
₹1.65M
₹1.63M
₹0
₹10.9K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Tata Consultancy Services ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)
Kaasatud ametinimetusedLisa uus ametinimi