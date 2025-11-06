Tarkvaraarendaja tasu in Greater Bengaluru ettevõttes Tata Consultancy Services ulatub ₹408K year kohta taseme C1Y puhul kuni ₹3.9M year kohta taseme SP1 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Bengaluru kogusumma on ₹492K. Vaata ettevõtte Tata Consultancy Services kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
C1Y
₹408K
₹404K
₹3.2K
₹520.2
C1
₹687K
₹683K
₹0
₹3.9K
C2
₹788K
₹788K
₹0
₹0
C3A
₹1.35M
₹1.31M
₹2.9K
₹36.8K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Tata Consultancy Services ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)
