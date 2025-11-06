Ettevõtete kataloog
Tata Consultancy Services
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • Ft. Wayne Area

Tata Consultancy Services Tarkvaraarendaja Palgad kohas Ft. Wayne Area

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Ft. Wayne Area kogusumma ettevõttes Tata Consultancy Services on $107K year kohta. Vaata ettevõtte Tata Consultancy Services kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025

Mediaan pakk
company icon
Tata Consultancy Services
Full-Stack Software Engineer
Jersey City, NJ
Kokku aastas
$107K
Tase
C2
Põhipalk
$100K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$7K
Aastat ettevõttes
4 Aastat
Aastat kogemust
4 Aastat
Millised on karjääritasemed Tata Consultancy Services?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Tata Consultancy Services ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Frontend tarkvarainsener

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Võrguinsener

Kvaliteeditagamise (QA) tarkvarainsener

Andmeinsener

Tootmise tarkvarainsener

DevOps insener

Saidi usaldusväärsuse insener

Süsteemiinsener

Veebirakendaja

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Tata Consultancy Services in Ft. Wayne Area on aastase kogutasuga $126,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Tata Consultancy Services Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Ft. Wayne Area on $106,950.

Esiletõstetud töökohad

    Tata Consultancy Services jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid