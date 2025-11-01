Tarkvaraarendaja tasu in India ettevõttes Tata Consultancy Services ulatub ₹483K year kohta taseme C1Y puhul kuni ₹2.27M year kohta taseme SP1 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in India kogusumma on ₹684K. Vaata ettevõtte Tata Consultancy Services kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/1/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
C1Y
₹483K
₹480K
₹2.7K
₹0
C1
₹554K
₹551K
₹2.7K
₹0
C2
₹1.07M
₹1.07M
₹0
₹0
C3A
₹1.48M
₹1.47M
₹0
₹6.2K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Tata Consultancy Services ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)
