Tata Consultancy Services
  • Palgad
  • Projekti Juht

  • Kõik Projekti Juht Palgad

  • Greater Bengaluru

Tata Consultancy Services Projekti Juht Palgad kohas Greater Bengaluru

Mediaanne Projekti Juht tasupaketi in Greater Bengaluru kogusumma ettevõttes Tata Consultancy Services on ₹1.99M year kohta. Vaata ettevõtte Tata Consultancy Services kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025

Mediaan pakk
company icon
Tata Consultancy Services
Project Manager
Bengaluru, KA, India
Kokku aastas
₹1.99M
Tase
C3A
Põhipalk
₹1.99M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
17 Aastat
Aastat kogemust
19 Aastat
Millised on karjääritasemed Tata Consultancy Services?
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Tata Consultancy Services ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Projekti Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Tata Consultancy Services in Greater Bengaluru on aastase kogutasuga ₹2,300,960. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Tata Consultancy Services Projekti Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Bengaluru on ₹1,986,029.

