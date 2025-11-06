Ettevõtete kataloog
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Toote Disainer Palgad kohas New York City Area

Mediaanne Toote Disainer tasupaketi in New York City Area kogusumma ettevõttes Tata Consultancy Services on $120K year kohta. Vaata ettevõtte Tata Consultancy Services kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025

Mediaan pakk
company icon
Tata Consultancy Services
Product Designer
New York, NY
Kokku aastas
$120K
Tase
C4
Põhipalk
$120K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
6 Aastat
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Tata Consultancy Services ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Toote Disainer ametikoha palgapakett ettevõttes Tata Consultancy Services in New York City Area on aastase kogutasuga $200,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Tata Consultancy Services Toote Disainer ametikoha keskmine aastane kogutasu in New York City Area on $120,000.

