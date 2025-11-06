Ettevõtete kataloog
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Andmeteadlane Palgad kohas United Kingdom

Mediaanne Andmeteadlane tasupaketi in United Kingdom kogusumma ettevõttes Tata Consultancy Services on £33.8K year kohta. Vaata ettevõtte Tata Consultancy Services kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025

Mediaan pakk
company icon
Tata Consultancy Services
Data Scientist
London, EN, United Kingdom
Kokku aastas
£33.8K
Tase
C2
Põhipalk
£33.8K
Stock (/yr)
£0
Boonus
£0
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
2 Aastat
Millised on karjääritasemed Tata Consultancy Services?
Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Viimased Palgaandmed
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Tata Consultancy Services ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Andmeteadlane ametikoha palgapakett ettevõttes Tata Consultancy Services in United Kingdom on aastase kogutasuga £60,798. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Tata Consultancy Services Andmeteadlane ametikoha keskmine aastane kogutasu in United Kingdom on £33,848.

Esiletõstetud töökohad

    Tata Consultancy Services jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Muud ressursid